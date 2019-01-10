«Король конвертации» и куратор спецслужб в Центробанке Узбекистана вышел на свободу

CA-NEWS (UZ) - Экс-заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Алишер Акмалов в прошлом месяце вышел на свободу и находится дома. Об этом сообщили несколько узбекских чиновников, видевших Акмалова и непосредственно информированных о его деле, передает centralasian.org.

Как говорит собеседник из Ташкента, сообщивший об освобождении Алишера Акмалова, накануне Нового года он лично видел Акмалова в махалле. «Король конвертации» снова на свободе. Он был человеком конторы, его арестовали по делу Туракулова (Нодир) и Хаёта (Шарифходжаева – оба бывшие высокопоставленные сотрудники узбекских спецслужб – Ред.). Говорят, что он заплатил как минимум 200 миллионов долларов. Кроме того, он передал государству квартиру в Лондоне и особняк в Риге, чтобы возместить нанесенный ущерб. Он заплатил, но точную сумму назвать трудно», – сказал собеседник.

Информацию о том, что Алишер Акмалов был освобожден в декабре прошлого года, нашему радио подтвердил один из чиновников Центрального банка республики.

– Акмалов вернулся домой. Говорят, что якобы сам президент приказал выпустить его на свободу. А я вот думаю, не прикрывается ли он именем главы государства. Очень странно, что он вышел на свободу до завершения суда. По предположениям, Акмалова отпустили под залог в несколько сотен миллионов долларов. Однако трудно представить, что человек может иметь столько богатства, работая на скромную зарплату в Центральном банке, – сказал один из бывших коллег Алишера Акмалова, попросивший не разглашать его имени.

В Генпрокуратуре отказались комментировать этот вопрос, сославшись на то, что «следствие по данному делу велось в закрытом порядке».

Источник в правоохранительных органах республики говорит, что, по законодательству, в случае полного возмещения нанесенного государству ущерба, в отношении обвиняемого может быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. "Исходя из этого Алишера Акмалова могли перевести из СИЗО под домашний арест. Однако в данном случае речь не идет об освобождении его от уголовной ответственности. Данный вопрос будет решаться в суде. Дело уже передано в суд, – сказал источник.

Алишер Акмалов, который работал заместителем председателя Центрального банка Узбекистана с 1997 года по 13 февраля 2018 года, по словам источников, был арестован спустя чуть меньше месяца после снятия с занимаемой должности. Акмалов был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против экс-генпрокурора Рашида Кадырова. Основанием для его ареста стали показания бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб – Нодира Туракулова и Хаёта Шарифходжаева.

Несколько банковских сотрудников заявили, что Алишер Акмалов превратил банковско-финансовые структуры Узбекистана в механизм по отмыванию денег генералов узбекских спецслужб. По их словам, его освобождение разочаровало честных специалистов.

Некоторые собеседники говорят, что Алишер Акмалов был человеком из близкого окружения экс-председателя бывшей Службы национальной безопасности (СНБ), генерала Рустама Иноятова, а его освобождение означает, что Иноятов и его родственники до сих пор имеют реальную возможность влиять на решения президента.