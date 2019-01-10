В Узбекистане в погоне за «миллионами» люди уничтожают гнёзда летучих мышей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане защитники природы обеспокоены тем, что люди поддавшись на уловки мошенников в социальных сетях, заявляющих, что купят «гнездо летучих мышей за несколько тысяч долларов», уничтожают места обитания этих млекопитающих.

В узбекском сегменте социальных сетей в эти дни идёт урное обсуждение о том, что можно хорошо заработать на гнёздах летучих мышей и о том, что некоторые предлагают за них от $5до $10 тысяч.

Поверив этим историям, некоторые отправились искать среди камней и ущелий гнёзда летучих мышей. Нашедшие их, засняв свои действия на видео, размещают их в социальных сетях, сообщает centralasian.org.

Активистка Ташкентского общества защиты животных «Живая планета» Анастасия Ташилова выразила обеспокоенность по поводу разрушения гнёзд млекопитающих. Она призвала людей не верить в эту ложь и не уничтожать природу. «Поверив в такую бессмыслицу люди разрушают гнезда летучих мышей. Не верьте им, это придумали аферисты и мошенники. А страдают от этого млекопитающие», - сказала Ташилова.

Некоторые пользователи пишут о том, что из гнёзд летучих мышей производят лекарства.

Летучие мыши — единственные млекопитающие, способные свободно летать. Нет никакой достоверной информации о том, что их гнёзда используют для производства медицинских препаратов против рака.

Известно, что в Гонконге из гнёзд летучих мышей готовят суп. В Латинской Америке помётом летучих мышей пользуются в качестве удобрения. Согласно Википедии, помёт летучих мышей вида "Guano", стоит от 1,5 до 3 долларов США за килограмм.