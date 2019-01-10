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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Филиал индийского университета Амити откроется в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях подписал постановлении об открытии Университета Амити в Ташкенте.

Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования, вуз будет готовить специалистов сферы информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработчиков программного обеспечения и специалистов по управлению информационными системами и компьютерными сетями.

Учебный процесс в университете начинается с 2019/2020 учебного года.

Выпускники университета будут получать диплом Университета Амити (Индия), признаваемый в Узбекистане.

Университет Амити — ведущий частный вуз Индии, в котором обучаются более 150 тысяч студентов. Главный корпус располагается в городе Ноида, имеются кампусы в 11 городах страны и филиалы в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Сингапуре, а также Китае, ЮАР и других странах.

Соглашение об открытии вуза в Ташкенте было подписано в рамках государственного визита президента Узбекистана в Индию осенью.

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