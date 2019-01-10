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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Boeing обогнал Airbus по числу переданных заказчикам самолетов

CA-NEWS (CA) - Американский производитель авиационной техники Boeing обогнал европейский авиаконцерн Airbus по количеству самолетов, переданных заказчикам. Так, в 2018 году клиенты Airbus получили 800 воздушных судов, сообщается в отчете концерна, опубликованном в среду, 9 января.

Это на 11 процентов выше, чем годом ранее. Таким образом, компания 16-й год подряд установила новый рекорд, отмечает Deutsche Welle.

Наибольшую долю в структуре поставок занимает семейство А320 (626 единиц). При этом число поставленных А380, который является крупнейшим в мире двухпалубным пассажирским самолетом, снизилось с 15 до 12 судов.

893 заказанных Boeing и 747 Airbus

За аналогичный период заказчики Boeing получили 806 гражданских воздушных судов и 96 военных, говорится в отчете американской корпорации, представленном днем ранее. Это несколько ниже установленной цели в 810-815 самолетов, отмечает агентство Reuters. Модели семейства 737 пользуются наибольшим спросом, сообщается в документе.

В 2018 году портфель заказов Airbus составил 747 лайнеров, что почти на треть меньше (1109), чем годом ранее. Клиенты Boeing заказали 893 судна, что позволило американскому производителю впервые с 2012 года обогнать европейский авиаконцерн по числу заказов.

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