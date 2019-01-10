Генпрокурор Монголии просит лишить неприкосновенности 4 депутатов из-за скандала с фондом развития

CA-NEWS (MNG) - Генеральная прокуратура направила запрос на имя председателя парламента Монголии М.Энхболда о приостановлении полномочий 4 парламентариев в лице Г.Солтана, Л.Энхболда, Б.Ундармы и Г.Дамба-Очира, передает ARD.

Депутаты парламента Монголии Б.Ундармаа, Г.Солтан, Д.Дамба-Очир и Л.Энхболд подверглись судебному преследованию в результате скандала, связанного с фондом малых и средних предприятий. Как сообщается, они подзреваются в злоупотреблении своим положением.

Однако заседание постоянной парламентской комиссии по депутатской неприкосновенности было отложено дважды из-за отсутствия посещаемости парламентариев.

В 2009 году правительство Монголии создало фонд поддержки малых и средних предприятий (МСП). Это позволило компаниям брать кредиты до 2 млрд тугриков (примерно $780 тыс. по текущему обменному курсу) с низкой процентной ставкой (3%) на срок до 5 лет.

Сообщается, что фонд выдал кредиты на общую сумму около 700 млрд тугриков (более $260 млн).

Фонд был создан при поддержке Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и по-прежнему контролируется им.