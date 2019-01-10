Назарбаев принял нового главу МИД

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января встретился с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава МИД представил информацию о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед ведомством.

Он также проинформировал о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Кроме того, Б.Атамкулов доложил о предпринимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.

«Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача Министерства иностранных дел – это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше», - прокомментировал Назараев.