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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял нового главу МИД

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января встретился с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава МИД представил информацию о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед ведомством.

Он также проинформировал о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Кроме того, Б.Атамкулов доложил о предпринимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.

«Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача Министерства иностранных дел – это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше», - прокомментировал Назараев.

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