В Россию или в Турцию? О трудном выборе мигрантов из Центральной Азии, — The Diplomat

CA-NEWS (KG) - Россия издавна в самых больших количествах принимает у себя трудовых мигрантов из Центральной Азии, но сейчас ситуация начинает меняться, пишет издание The Diplomat. Доминирование России на этом рынке труда было обусловлено несколькими факторами, такими как безвизовый режим для центральноазиатских стран, относительно высокие зарплаты, знание русского языка и культуры. Но в последние годы количество приезжающих в Россию мигрантов явно сокращается, и на то есть две главные причины. Во-первых, из-за существенного снижения курса рубля вследствие западных санкций российский рынок труда стал менее привлекательным для мигрантов. Во-вторых, из-за дискуссии внутри страны о связи между террористами ИГ и трудовыми мигрантами в России были ужесточены полицейские проверки для выходцев из Центральной Азии. Эти обстоятельства вынуждают центральноазиатских гастарбайтеров искать другие места для работы,передает ИноСМИ.

По мере снижения популярности российского рынка рабочей силы Турция все больше привлекает мигрантов из Центральной Азии. По данным турецкого МВД, Туркмения, Узбекистан и Киргизия входят в первую десятку стран, чьи граждане имеют разрешения на работу в Турции. Кроме того, в 2017 году Узбекистан также вошел в первую пятерку стран по количеству нелегальных мигрантов, задержанных в Турции.

В целом Турция с годами становится все более доступной для трудовых мигрантов из Центральной Азии. После распада Советского Союза она установила безвизовый режим с этими бывшими советскими республиками в целях расширения торговли и облегченного перемещения людей. Турецкое правительство установило менее жесткие нормы и правила по сравнению с российскими властями. Например, трудовым мигрантам из Центральной Азии не нужно регистрироваться ни в каких ведомствах на время своего законного пребывания в стране. Это дает им возможность обойти стороной сложные бюрократические процедуры, в то время как в России мигранты зачастую становятся жертвами коррупции в государственных органах власти. Более того, общество Турции более открыто для мигрантов из Центральной Азии, чем из соседних арабских стран. Турки знают о своем общем с населением центральноазиатских стран тюркском культурно-историческом происхождении. Кроме того, религиозные мигранты из Центральной Азии в меньшей степени сталкиваются с дискриминацией в Турции, чем в России, так как в первой мусульмане составляют большинство. Тем не менее, у мигрантов из Центральной Азии в Турции все равно возникают проблемы. Отношение общества к мигрантам стало более настороженным после того, как завербованные ИГИЛ террористы в 2016 году устроили теракт в стамбульском аэропорту им. Ататюрка.

Сведения на сей счет существуют разные, но согласно некоторой информации, нападавшими были граждане Узбекистана, Киргизии и России. Спустя несколько месяцев выходец из Узбекистана открыл в стамбульском клубе стрельбу по людям, отмечавшим Новый Год. В результате этого теракта погибло 39 человек. Данные инциденты вызвали публичные дебаты о том, стоит ли Турции сохранять безвизовый режим с центральноазиатскими странами, чьи граждане занимаются террористической деятельностью на турецкой земле. Далее, некоторые центральноазиатские общины подверглись антитеррористическим рейдам с обысками, что привело к депортации граждан Узбекистана и Киргизии. Но как отмечает профессор Флоридского международного университета (Florida International University) Галиб Баширов (Galib Bashirov), турецкое правительство старается не выделять особо национальную принадлежность террористов, обращая главное внимание на более серьезную угрозу, исходящую от ИГИЛ. Рейды против мигрантов из Центральной Азии в Турции не проводятся последовательно и постоянно даже после терактов 2016 года.

Напротив, турецкое правительство в определенном смысле даже активизировало свою поддержку мигрантам из Центральной Азии. Например, в ноябре прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о продлении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Ранее граждане этих стран могли находиться в Турции без виз максимум 30 дней. По новым правилам, выходцы из этих трех центральноазиатских государств могут приезжать без визы в Турцию каждые полгода, оставаясь там три месяца. Безусловно, это будет способствовать привлечению на турецкий рынок рабочей силы новых трудовых мигрантов из Центральной Азии, особенно из Узбекистана.

Это дает турецкому правительству благоприятную возможность для улучшения отношений со странами Центральной Азии, и в частности, с Узбекистаном. При президенте Исламе Каримове отношения между Анкарой и Ташкентом были напряженными. Анкара предоставила убежище лидеру узбекской оппозиции Мухаммаду Салиху и резко осудила массовый расстрел людей в Андижане в 2005 году. Смена руководства в Узбекистане после смерти Каримова осенью 2016 года и политика открытых дверей его преемника Шавката Мирзиеева дали Анкаре хорошую возможность для улучшения двусторонних отношений с Ташкентом. Более того, в отличие от правительства Каримова, администрация Мирзиеева проявляет активный интерес к судьбе своих граждан, работающих за рубежом.

Новый турецкий указ может также привлечь в Турцию больше казахов и таджиков. Но в наибольшей степени от него выиграют трудовые мигранты из Узбекистана. В Турции уже зарегистрировано более 30 000 узбекских граждан, но легально по рабочим визам в стране работают лишь около 2 000 человек. Экономика Казахстана не зависит от мигрантов, а для таджиков, которые по своему этническому происхождению не являются тюркским народом и испытывают трудности в освоении турецкого языка, Турция вряд ли станет таким же привлекательным местом для работы, как и Россия.

Пока правительство Эрдогана во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) проводит весьма доброжелательную политику по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Однако в Турции почти 3,8 миллиона безработных граждан. Среди турецкой молодежи доля безработных составляет более 20 процентов. Поэтому в будущем политика ПСР может вызвать больше критики со стороны оппозиционных турецких партий, которые в большинстве своем настроены против иммигрантов.