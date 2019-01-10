Более половины экономики Астаны формирует МСБ

CA-NEWS (KZ) - Более половины экономики Астаны формируется малым и средним бизнесом и занимает 58,5%. Об этом на встрече с активом города сообщил аким Бахыт Султанов.

По его словам, всего в столице работают более 100 тыс. субъектов бизнеса (рост к 2017 году – на 18%). За последние 8 лет их количество увеличилось почти в 5 раз. Каждый третий астанчанин занят в сфере предпринимательства (333,9 тыс. человек). Более половины налоговых поступлений (53%) в бюджет – это налоги МСБ (560 млрд тенге).

«Всего за 2018 год привлечено более 1 трлн тенге инвестиций. В их структуре мы видим положительные изменения. Раньше почти больше половины привлеченных инвестиций в город шло из госбюджета (в 2009 году около 53%), сейчас же доля бюджетных инвестиций сократилась до десятой части. Таким образом, сегодня 90% инвестиций города формирует частный бизнес, при этом главным инвестором города является малый бизнес», – отметил аким.