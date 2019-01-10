В Таджикистане племянника муфтия страны обвиняют в разжигании религиозной розни

CA-NEWS (TJ) - Следственные органы Таджикистана предъявили окончательное обвинение Мухтади Абдулкодирову, племяннику муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзода. Он обвиняется в возбуждении национальной расовой, местнической или религиозной вражды, сообщает Радио Озоди.

В отношении Мухтади Абдулкодирова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 189 (Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды) УК Таджикистана. За это преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что племянник муфтия Таджикистана обвиняется в организации деятельности экстремистской организации и ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Мухтади Абдулкодиров последние 5 лет проживал в Саудовский Аравии. Он вернулся на родину 29 ноября прошлого года после того, как МВД Таджикистана обещало ему амнистию. Однако через некоторые время племянника муфтия задержали оперативники ГКНБ Таджикистана.

Обвинение в отношении Мухтади Абдулкодирова власти пока не комментировали. Однако источники сообщают, что племянник муфтия в 2013 году был обвинен в пропаганде идей религиозного течения «Салафия».

В Таджикистане, где большинство населения исповедует ислам, официальным направлением считается ханафитское. «Салафия» в конце 2000 годов была запрещена, позднее Верховный суд причислил ее к экстремистским движениям. Осенью 2015 года Совет улемов Исламского центра Таджикистана вынес фетву и призвал мусульман страны объединить усилия в борьбе против последователей религиозного течения «Салафия».

В прошлом году по обвинению в пропаганде салафизма в Таджикистане был вынесен приговор в виде 5 лет лишения свободы, критиковавшему власти таджикскому блогеру Джунайдулло Худоёрову, а также известному в Согдийской области кардиохирургу Абдумалику Саломову. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы.

В апреле суд города Худжанда Согдийской области Таджикистана отправил за решетку бывшего имам-хатиба пятикратной мечети. 35-летний Абдулло Сайдуллоев был задержан в октябре 2017 года в своем доме, правоохранители обнаружили и изъяли там 200 экземпляров запрещенной религиозной литературы.

По информации МВД Таджикистана, по обвинению в пропаганде идей салафизма задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы более 700 граждан страны. В Таджикистане с 2016 года действует специальный штаб по борьбе с течением «Салафия».