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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предложил итальянским туристам возместить авиабилеты и расходы
Предыстория: Итальянских туристов будут судить в Узбекистане за нарушение визового режима

CA-NEWS (UZ) - Супружеская пара из Италии была задержана в Узбекистане на несколько дней из-за дат в электронной визе. Узбекская сторона сообщила, что они смогут уехать из страны только после административного суда, который состоялся 8 января текущего года. Их не стали привлекать к штрафу, как того требует законодательство и предложили компенсацию расходов.

Как сообщил Госкомтуризма, во многих странах въездная виза предоставляет право въезда в страну путешествия и началом отсчета срока действия визы является не дата её получения, а дата пересечения границы. "Так как указанные гости много путешествовали, они автоматически предположили, что тот же порядок действует и в нашей республике. Вместе с тем, при нарушении визового режима широко распространена практика взыскания минимальных штрафов прямо в аэропортах или же внесения личных данных в соответствующую базу без какого-либо штрафа".

К сожалению, текущая нормативно-правовая база в Узбекистане требует совершенствования и во многом не соответствует требованиям сегодняшних реалий, отметили в ведомстве.

"Судья Юнусабадского районного суда по административным делам вместо штрафа в сто минимальных размеров заработной платы, ограничился лишь предписанием о нарушении, что еще раз подтверждает результативность проводимой судебной реформы под руководством нашего Президента, когда судьи вникают в суть каждого дела и стараются вынести наиболее справедливое решение", - отмечает Госкомтуризма.

Итальянской паре было предложено возмещение материального и морального ущерба в виде предоставления обратного авиабилета и покрытия расходов на размещение в дополнительные дни пребывания в Узбекистане, на что гости сообщили об отсутствии необходимости в подобной компенсации.

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