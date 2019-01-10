7 школ и 5 пристроек будут завершены в Астане в этом году

CA-NEWS (KZ) - Здравоохранение и образование – сферы, которые будут финансироваться в Астане в 2019 году в приоритетном порядке. Об этом на встрече с активом города сообщил аким Бахыт Султанов.

Так, по его словам, на развитие инвестиционных проектов сферы образования и здравоохранения на текущий год предусмотрено 23,2 млрд тенге ($61,9 млн). Сейчас в Астане 48,5 тыс. детей в дошкольных учреждениях и 146 тыс. детей школьного возраста.

С учетом ежегодного роста их количества в текущем году планируется завершение строительства 7 школ и 5 пристроек. Продолжится строительство еще двух школ, трех пристроек, одной профтехшколы, а также одного детского сада для детей с нарушением зрения.

Для подведения подъездных путей к объектам социальной сферы и на проведение среднего ремонта более 8 км дорог, в том числе и на окраинах города, предусмотрено 5 млрд тенге ($13,34 млн). В целом на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено более 24 млрд тенге ($64 млн), которые будут направлены на продолжение работ по строительству Малой кольцевой дороги, строительство и реконструкцию дорог и инженерных сетей в жилых массивах, улицы №27 на участке от ул. Ш.Бейсековой до проспекта Тұран.

На модернизацию, расширение и реконструкцию всего энергокомплекса столицы и развитие теплоэнергетической системы предусмотрено более 36 млрд тенге ($96 млн). На развитие объектов ЖКХ, инфраструктуры - 53 млрд тенге ($141,4 млн), средства будут направлены на продолжение развития ливневой канализации, строительство сетей и коммуникаций новых объектов.