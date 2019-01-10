Гражданин Армении, подозреваемый в убийстве парня в Караганде, задержан в России

CA-NEWS (KZ) - Подозреваемый в хулиганстве и убийстве Нарек Гурурян, объявленный в международный розыск правоохранительными органами Казахстана, задержан в России.

По данным Министерства внутренних дел РК, 9 января сотрудники криминальной полиции МВД во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области задержали гражданина Армении, проходящего по делу об убийстве парня у ресторана «Древний Рим» в Караганде 1 января.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Ранее в МВД сообщили, что он пересек границу в тот же день вечером. Позже появилось видеообращение задержанного, который заявил, что готов сдаться властям РК, но он никого не убивал.