Гражданин Армении, подозреваемый в убийстве парня в Караганде, задержан в России
- Казахстан, происшествия
- 10:15, 10 января 2019
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CA-NEWS (KZ) - Подозреваемый в хулиганстве и убийстве Нарек Гурурян, объявленный в международный розыск правоохранительными органами Казахстана, задержан в России.
По данным Министерства внутренних дел РК, 9 января сотрудники криминальной полиции МВД во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области задержали гражданина Армении, проходящего по делу об убийстве парня у ресторана «Древний Рим» в Караганде 1 января.
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
Ранее в МВД сообщили, что он пересек границу в тот же день вечером. Позже появилось видеообращение задержанного, который заявил, что готов сдаться властям РК, но он никого не убивал.
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