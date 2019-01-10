В Монголии проходит митинг против председателя парламента и других чиновников

- Монголия, происшествия
- 13:25, 10 января 2019
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|Предыстория: В Монголии начались массовые шествия против властей
|Продолжение: Политический скандал в Монголии. Кто подаст в отставку следующим?
CA-NEWS (MNG) - На главной площади 10 января Улан-Батора проходит еще один митинг против председателя парламента Миэгомбын Энхболда и других чиновников Монголии, называемых в стране как МАНАН, передает ARD. Демонстрация направлена против «MANAN» - монгольское слово «туман», которое также является аббревиатурой, объединяющей монгольские сокращения двух конкурирующих партий: Монгольской народной партии (МНП - Монгол Ардын Нам - MAN) и Демократической партии (ДП - Ардчилсан Нам -AN).
Правительство премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха было парализовано сообщениями о том, что высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе члены его кабинета, злоупотребляли средствами, предназначенными для оказания помощи малым и средним предприятиям.
Монгольская оппозиционная Демократическая партия (ДП) в понедельник, 7 января, потребовала немедленных всеобщих выборов, заявив, что правящая Монгольская народная партия (МНП) привела страну к бедности.
Более половины депутатов или 39 членов 76-местного парламента, большинство из которых являются членами МНП, в середине декабря направили официальное письмо спикеру парламента страны Миегомбын Энхболду, призывая того добровольно уйти в отставку из-за предполагаемого конфликта интересов.
Энхболд отказался уйти в отставку, заявив, что требование законодателей противоречит закону об отставке спикера парламента. Согласно монгольскому законодательству, в настоящее время существует пять правовых оснований для отстранения от должности спикера парламента страны: смерть, тяжелая болезнь, назначение на другую должность, виновность в совершении преступления и решение Конституционного суда о его увольнении.
27 декабря начались массовые шествия против властей страны. Эта демонстрация стала второй по величине после трагических беспорядков в Монголии 10 лет назад.
Сегодня, 10 января, эта демонстрация продолжается. Общество утверждает, что богатые чиновники сумели на протяжении последних 27 лет сохранить свои высокие посты в обоих партиях.
Главыми представителями МАНАН считаются действующий спикер парламента Миэгомбын Энхболд и экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.
Напомним, в Монголии высокопоставленные лица обвиняются в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые были потрачены на семью и близких друзей.
Среди обвиняемых - министры правительства, парламентарии, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава центрального банка и бывший глава разведывательной службы.
Ранее, премьер-министр старны Ухнаагинй Хурэлсух заявил, что группа MANAN, возглавляемая нынешним спикером Миэгомбын Энхболдом, пытается свергнуть правительство, потому что оно вмешивается в их деловые интересы.