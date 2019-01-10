В Монголии проходит митинг против председателя парламента и других чиновников

CA-NEWS (MNG) - На главной площади 10 января Улан-Батора проходит еще один митинг против председателя парламента Миэгомбын Энхболда и других чиновников Монголии, называемых в стране как МАНАН, передает ARD. Демонстрация направлена против «MANAN» - монгольское слово «туман», которое также является аббревиатурой, объединяющей монгольские сокращения двух конкурирующих партий: Монгольской народной партии (МНП - Монгол Ардын Нам - MAN) и Демократической партии (ДП - Ардчилсан Нам -AN).

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Правительство премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха было парализовано сообщениями о том, что высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе члены его кабинета, злоупотребляли средствами, предназначенными для оказания помощи малым и средним предприятиям.

Монгольская оппозиционная Демократическая партия (ДП) в понедельник, 7 января, потребовала немедленных всеобщих выборов, заявив, что правящая Монгольская народная партия (МНП) привела страну к бедности.

Более половины депутатов или 39 членов 76-местного парламента, большинство из которых являются членами МНП, в середине декабря направили официальное письмо спикеру парламента страны Миегомбын Энхболду, призывая того добровольно уйти в отставку из-за предполагаемого конфликта интересов.

Энхболд отказался уйти в отставку, заявив, что требование законодателей противоречит закону об отставке спикера парламента. Согласно монгольскому законодательству, в настоящее время существует пять правовых оснований для отстранения от должности спикера парламента страны: смерть, тяжелая болезнь, назначение на другую должность, виновность в совершении преступления и решение Конституционного суда о его увольнении.

27 декабря начались массовые шествия против властей страны. Эта демонстрация стала второй по величине после трагических беспорядков в Монголии 10 лет назад.

Сегодня, 10 января, эта демонстрация продолжается. Общество утверждает, что богатые чиновники сумели на протяжении последних 27 лет сохранить свои высокие посты в обоих партиях.

Главыми представителями МАНАН считаются действующий спикер парламента Миэгомбын Энхболд и экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.

Напомним, в Монголии высокопоставленные лица обвиняются в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые были потрачены на семью и близких друзей.

Среди обвиняемых - министры правительства, парламентарии, генеральный прокурор, генеральный аудитор, глава центрального банка и бывший глава разведывательной службы.

Ранее, премьер-министр старны Ухнаагинй Хурэлсух заявил, что группа MANAN, возглавляемая нынешним спикером Миэгомбын Энхболдом, пытается свергнуть правительство, потому что оно вмешивается в их деловые интересы.

Сам спикер парламента Миэгомбын Энхболд 20 декабря 2018 года был привлечен к этической ответственности за то, что его имя фигурирует в деле «о 60 миллиардах». Вопрос с названием «дело о 60 млрд тугриков» появился в связи с обнародованием в СМИ «секретной» аудиозаписи, в которой якобы «некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП) обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, путем продажи государственной должности». Аутентичность этой записи не доказана и пока никакого расследования в отношении замешанных в данном скандале официальных лиц не начато.