Несмотря на национальность, виновные должны быть наказаны, - депутат Микаелян об убийстве парня в Караганде

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Наринэ Микаелян просит Министерство информации и коммуникации своевременно оповещать граждан Казахстана о ходе расследования уголовного дела по факту убийства парня в Караганде в новогоднюю ночь.

На заседании палаты парламента 9 января она от себя лично и от армянской диаспоры в республике выразила соболезнования семье погибшего Жансейита Рахымжана.

По ее словам, в настоящее время правоохранительные органы принимают меры для расследования факта открыто и справедливо.

«Несмотря на национальность, виновные должны быть наказаны. Сегодня более 100 наций живут в нашей стране в мире и согласии. Это наша главная ценность. Это наш главный актив. Поэтому необходимо сохранить мир и дружбу среди народностей», - отметила депутат.

По данным Министерства внутренних дел РК, по уголовному делу об убийстве парня-казаха проходят армяне. Однако, как отмечает ведомство, это была драка на бытовой почве, не носящая националистического характера.