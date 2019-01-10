В Казахстане в 2018 году зарегистрировано 40 взрывов газобалонных установок. Депутат просит создать газотехнические инспекции

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Артур Платонов просит правительство создать в Казахстане газотехнические инспекции.

Как сказал он, озвучивая свой запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, недавние трагедии в российском Магнитогорске, где погибли 39 человек, среди которых шестеро детей, и польском городе Кошалин, где 4 января так же взрыв газового баллона привел к гибели пятерых девочек, обязывают в очередной раз обратить внимание на ситуацию с безопасностью граждан республики.

По его словам, несоблюдение СНИПов, грубейшие нарушения правил эксплуатации приводят к регулярным чрезвычайным происшествиям, к гибели граждан, к риску для их здоровья, потере и ущербу их собственности. Парламентарий привел несколько примеров.

«В первые дни Нового года - взрыв цистерны с газом недалеко от столичного общежития Министерства сельского хозяйства. 2018 год: в результате взрыва газового баллона под Астаной лишилась жилья семья с маленькими детьми. Взрыв под Алматы - четверо пострадавших. Взрыв газового баллона полностью разрушил дом и унес жизни двоих молодых людей в Карагандинской области. Всего за 2018 год зарегистрировано 80 чрезвычайных ситуаций в сфере газоснабжения. Почти половина из них - взрывы газобалонных установок. В целом по стране, в сравнении с 2017 годом, число взрывов газовых баллонов увеличилось: в Алматы на 60%, в Костанайской области - в 3 раза, в Кызылординской – в 5 раз, в Павлодарской и Туркестанской областях - в 2 раза. Неоднократные взрывы газовых баллонов происходили в местах общественного питания, в том числе, расположенных и на первых этажах жилых домов, где баллоны размещены с грубейшим нарушением техники безопасности и нормативов», - отметил А.Платонов.

Он заявил, что ситуацию осложняет то, что бизнесом, связанным с приобретением и эксплуатацией газобалонных установок, занимаются частные организации, система контроля за которыми размыта и четко не определена. До сих пор не решен вопрос по созданию газотехнических инспекций на местах. Фактически отсутствует система учета и профилактики газового оборудования, контроля его качества. В связи с чем депутат попросил главу правительства принять меры во избежание угрозы жизни и здоровью людей и повторения трагедий.