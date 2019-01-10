Депутаты задумались об улучшении экологической обстановки в Казахстане. Наиболее остро проблема стоит на западе республики

CA-NEWS (KZ) - В мажилисе Казахстана задумались об усилении работы по улучшению экологической обстановки в стране.

По словам депутата Куралай Каракен, к числу наиболее опасных проявлений экологического неблагополучия относятся накопления опасных и токсичных отходов в окружающей среде. Особенно неблагоприятная экологическая обстановка складывается в регионах, где расположены крупные залежи по добыче углеводородного сырья. Остро эта проблема стоит на месторождениях Западного Казахстана: «Кашаган», «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», «СНПС- Актобемунайгаз» и «Казахойл Актобе».

«Добываемая там нефть характеризуется высоким содержанием токсичных и коррозионных элементов, а именно сероводорода и меркаптанов. Применяемый же ими метод первичной очистки нефтяного сырья, то есть удаления сероводорода и меркаптана, – щелочные технологии (промывка щелочью). Неотъемлемой частью этого способа демеркаптанизации углеводородов (процесс обессеривания) является образование сернисто-щелочных стоков, представляющих чрезвычайную опасность для окружающей среды и здоровья населения. Элементы этих стоков, попадая в организм человека, вызывают общее отравление организма, изменение состава крови, поражение органов дыхания, повышение общей заболеваемости, смертности. При долговременном воздействии является причиной онкозаболеваний», - отметила она, адресуя запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Парламентарий заявила, что ежегодно предприятия нефтегазового комплекса республики вырабатывают сотни тысяч тонн химически загрязненных и высокотоксичных сернисто-щелочных стоков. На сегодняшний день утилизация этих трудно разлагаемых стоков производится закачкой в пласт либо путем размещения на открытых полях-испарителях (накопителях) без переработки и утилизации, как «сточные воды», вопреки требованиям экологического законодательства, что приносит необратимый ущерб гидросфере и почве Казахстана.

«Решение экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды токсичными соединениями углеводородного сырья, является актуальным, а применение новейших безотходных и экологически чистых технологий – требованием времени. В связи с чем, просим вас рассмотреть применение безотходных технологий при демеркаптинизации углеводородного сырья, усилить контроль над трансфертом технологий в нефтедобывающую отрасль с целью повышения уровня инновационности и минимизации ущерба экологии нашей страны, провести мониторинг деятельности полигонов для особо опасных и опасных отходов по исполнению ими лицензионных требований в рамках Экологического и Водного кодексов РК, дополнить Классификатор опасных отходов по «Янтарному списку отходов» понятием «Водно-щелочной раствор, отработанный при очистке углеводородного сырья от сероводорода и меркаптанов», - обратилась К.Каракен к главе правительства.