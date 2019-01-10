В отношении 7 граждан Казахстана, возвращенных из Сирии, возбуждены уголовные дела

CA-NEWS (KZ) - В отношении 7 граждан Казахстана, эвакуированных из Сирии 6 января, возбуждены уголовные дела по факту терроризма. Об этом в ходе брифинга в Министерстве иностранных дел РК сообщил представитель Комитета национальной безопасности Бахытбек Рахымбердиев.

По его словам, операция по возвращению на родину 47 казахстанцев (6 мужчин, 11 женщин и 30 детей) разрабатывалась в течение нескольких месяцев. В отношении 6 мужчин и 1 женщины сейчас ведутся досудебные расследования по подозрению в участии в террористической деятельности. Со стороны остальных соотечественников государство угрозы не видит.

Он отметил, что эвакуированные не будут лишены гражданства РК.

Б.Рахымбердиев также сообщил, что в настоящее время в Сирии находятся около 380 граждан Казахстана, многие из них женщины.