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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии

CA-NEWS (CA) - В Сирии погибли пять иностранных военных, сообщает «Alwatan» со ссылкой на источники в Дейр-эз-Зоре. По их данным, в результате ракетного удара были убиты британские солдаты, действовавшие в рамках операций международной коалиции.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Аш-Шаафа. Под обстрел террористов попали военные международной коалиции. Кроме погибших, еще несколько человек пострадали. Ракета была выпущена боевиками «Исламского государства».

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки ИГ в Сирии серьезные ранения получили двое британских спецназовцев. Предполагается, что британские спецподразделения задействованы в Сирии, хотя Министерство обороны это не подтверждает.

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