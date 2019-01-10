СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии

CA-NEWS (CA) - В Сирии погибли пять иностранных военных, сообщает «Alwatan» со ссылкой на источники в Дейр-эз-Зоре. По их данным, в результате ракетного удара были убиты британские солдаты, действовавшие в рамках операций международной коалиции.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Аш-Шаафа. Под обстрел террористов попали военные международной коалиции. Кроме погибших, еще несколько человек пострадали. Ракета была выпущена боевиками «Исламского государства».

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки ИГ в Сирии серьезные ранения получили двое британских спецназовцев. Предполагается, что британские спецподразделения задействованы в Сирии, хотя Министерство обороны это не подтверждает.