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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ФСБ России пресекла канал поставки наркотиков из Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - ФСБ России пресекла канал поставки наркотиков из Центральной Азии в РФ, изъято 43 кг героина.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки и ликвидации контрабандного канала поставок особо крупных партий героина из стран Центральной Азии в Россию".

"Несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения, на заключительной стадии операции с поличным задержаны активные члены разрабатываемой преступной группы, из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина", - сообщили в ЦОС.

Установлены активные члены организованной группы, граждане нескольких государств, определены их роли в незаконных операциях с наркотиками.

В отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере", предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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