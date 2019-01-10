В Китае 17-летний парень продал почку ради iPhone и Ipad и остался инвалидом

CA-NEWS (CA) - 17-летний парень из Китая продал почку на черном рынке, чтобы купить iPhone, и остался инвалидом, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в 2011 году. 17-летний юноша очень хотел iPhone 4 и iPad 2, но его семья не могла себе позволить такие покупки. Тогда парень отыскал в интернете торговцев органами и, уехав в другую провинцию, перенес операцию по удалению почки.

В итоге он получил 22 тыс. юаней ($3200) и купил желанные гаджеты.

Радость молодого человека была недолгой, так как вскоре у него диагностировали почечную недостаточность, а еще через некоторое время отказала единственная почка.

Теперь из-за ежедневного гемодиализа он практически не встает с постели и нуждается в постоянном уходе.

Тех, кто провел ему операцию, задержала полиция. Врачей приговорили к трем годам тюрьмы, а посредников — к пяти.

Семья юноши получила компенсацию в 1,47 млн юаней ($154 тыс.).