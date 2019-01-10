На «Узметкомбинате», переданном в управление структурам, близким к Алишеру Усманову, вновь выявили растраты и хищения

CA-NEWS (UZ) - После того, как осенью прошлого года по обвинению в «растрате государственного имущества» посадили шесть сотрудников "Узметкомбината", в начале текущего месяца представитель компании SFI Management Group, которой предприятие передали в доверительное управление, был отстранён от работы.

Представитель Генпрокуратуры Узбекистана сообщил, что «в эти дни» на "Узметкомбинате" ("Узбекский металлургический комбинат") ведется расследование по уголовному делу по «фактам растраты и хищений», сообщает centralasian.org.

По словам одного из руководителей комбината, менеджер по закупкам О. Р. в начале января 2019 года был уволен по обвинению в растрате и хищениях в крупных размерах.

По словам инженера "Узметкомбината", компания SFI Management Group, которой для выхода из кризиса были переданы полномочия управления предприятием, "несмотря на все созданные условия, не смогла поправить ситуацию".

- О. Р. являлся представителем нового руководства. Сейчас ему предъявляют обвинения в растрате и хищениях. Благодаря помощи его покровителей, похоже, что уголовное деле возбуждаться не будет. Он работал в должности «начальника управления по закупкам». То, что он повторил ошибки предыдущих руководителей, говорит о том, что на комбинате не искоренили коррупционную составляющую, - отмечает собеседник.

Представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщил, что "по фактам растраты и хищений, имевших место в эти дни на Узметкомбинате, ведётся следствие", и что уголовное дело находилось под контролем Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось в специальном выпуске телепередачи "Чувство причастности" (“Дахлдорлик туйғуси”), показанной по государственному телеканалу «Узбекистан 24» 22 августа 2018 года, SFI Management Group имеет отношение российскому миллиардеру узбекского происхождения Алишеру Усманову.

В соответствии с решением президента Узбекистана за № ПП-3277 от 15 сентября 2017 года государственная доля "Узметкомбината" была передана SFI Management Group для доверительного управления.