В Узбекистане государство возместит инвесторам часть затрат на строительство гостиниц

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 8 января сообщил, что «2019 год станет поворотным моментом в развитии туризма», и заявил, что уже принят список перспективных инвестиционных проектов по строительству отелей.

Ранее, 5 января текущего года президент подписал постановление «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли». На основании этого документа планируется построить более 1,5 тыс. отелей в ближайшие три года. К концу 2021 года в Узбекистане будут действовать 2484 гостиницы на 50 044 номера.

Согласно постановлению, часть расходов инвесторов на строительство 4-звездочного отеля с не менее 100 номерами и 3-звездочного отеля с не менее 50 номерами, введенных в эксплуатацию до 1 января 2022 года, будет покрыта из государственного бюджета.

Сумма финансирования части затрат инвесторов с их ежегодной индексацией в процессе утверждения параметров государственного бюджета на следующий год составит 40 млн сумов (более $4,8 тыс) за каждый номер в гостиницах с категорией 3 звезды и 65 млн сумов (более $7,8 тыс) за каждый номер в гостиницах с категорией 4 звезды.

Кроме того, документом установлено, что роялти организаций-резидентов Узбекистана по использованию престижных мировых гостиничных брендов в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге также частично финансируется за счет средств госбюджета.

Так, первые 50 гостиниц с категорией 3 звезды ежегодно финансируются в эквиваленте по 200 долларов за номер для каждой гостиницы, первые 30 гостиниц с категорией 4 звезды – ежегодно в эквиваленте по 400 долларов за номер.

По официальным данным, в 2017 году Узбекистан посетили около 2 миллионов 700 тысяч туристов и более 5 миллионов 300 тысяч туристов в 2018 году. К 2025 году планируется увеличить количество туристов до 7 миллионов, а годовой доход от экспорта туризма планируется довести до 2 миллиардов долларов.