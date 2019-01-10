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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Футболисты Узбекистана одержали первую победу на Кубке Азии

CA-NEWS (UZ) - Сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии-2019 с победы.

В первом туре группового этапа, который состоялся 9 января на стадионе "Шарджа" в Объединенных Арабских Эмиратах, узбекские футболисты обыграли сборную команду Омана со счетом 2: 1.

Одил Ахмедов забил штрафной на 34-й минуте. Эльдор Шомуродов забил второй гол на 85-й минуте.

Нападающий Омана Мухсин Аль Гассани на 72-й минуте забил в ворота сборной Узбекистана единственный гол.

13 января сборная Узбекистана сыграет против команды Туркменистана, а Оман встретится с Японией.

Кубок Азии проходит с 5 января по 1 февраля в городах Абу-Даби, Дубае, Аль-Айне, Шардже.

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