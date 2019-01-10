Драки и убийства. 22 увеселительных заведения Алматы внесены в красную зону риска (список)

CA-NEWS (KZ) - 22 увеселительных заведения Алматы внесены в красную зону риска.

По данным Департамента полиции, всего в городе функционирует более 400 развлекательных заведений, в том числе 38 ночных клубов и 45 кафе-баров и ресторанов, работающих в ночное время. Первичный мониторинг событий за 2018 год показал, что наиболее часто происшествия происходят в 22 заведениях и прилегающих к ним территориях.

Так, например, в ночном клубе «Пионерская правда» в минувшем году зафиксировано 12 драк и нарушений общественного порядка, совершено 16 преступлений, в том числе 2 убийства и 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью. В большинстве случаев «охранники» пресечением конфликтов не занимаются, ограничиваясь выставлением «за дверь» посетителей, допустивших нарушение порядка. Зачастую конфликты и другие правонарушения продолжаются уже на прилегающей территории.

Список увеселительных заведений из «группы риска», согласно данным оперативной сводки 2018 года:

по Алатаускому району - 3:

- кафе «Бахытжан», мкр Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра 35, поступило 44 вызовов полиции, из них 30 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 12 преступлений;

- кафе «Эверия», пр. Райымбека 355, поступил 31 вызов, из них 25 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 6 преступлений, в том числе 1 убийство;

- кафе «Эмиль», ул. Н.Данченко 1А, поступило более 24 вызовов, 19 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 5 преступлений;

по Алмалинскому району - 5:

- развлекательный центр «Esperanza», ул. Сейфуллина 481, в полицию поступило 302 вызова, 211 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 89 преступлений;

- кафе «Шифо», ул. Сейфуллина 404, поступило 60 вызовов, из них 45 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 15 преступлений;

- кафе «Арагоста», ул. Сейфуллина 404, поступило 52 вызовов, из них 36 связанных с драками и нарушением общественного порядка, совершено 14 преступлений;

- комплекс «Алма», ул. Желтоксан 148, поступило 107 вызовов, 75 - драки и нарушение общественного порядка, совершено 25 преступлений;

- клуб «Гранд Опера», Кабанбай батыра 132, поступило более 63 вызовов, из них 35 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 25 преступлений;

по Ауэзовскому району - 3:

- кафе «new Angar», пр. Толе би 279/1, поступило 136 вызовов, из них 82 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 66 преступлений, в том числе 4 факта нанесения тяжких телесных повреждений;

- кафе «Луна», мкр. Школьный 2/5, поступило 86 вызовов, из них 71 связан с драками и нарушением общественного порядка, совершено 15 преступлений, в том числе 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений;

- ресторан Алмалы, мкр. Аксай 1 А, дом 11/2, поступило 67 вызовов, 49 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 18 преступлений, в том числе 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений;

по Бостандыкскому району - 4:

- ночной клуб «Пионерская правда» – пр. Гагарина 111А, поступило 24 вызовов, 12 - драки и нарушение общественного порядка, совершено 16 преступлений, в том числе 2 убийства и 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью;

- ночной клуб «Накатика» – ул. Желтоксан 171 А, поступило 23 вызовов, 12 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 18 преступлений;

- ночной клуб «Underground» – ул. Жандосова 2Б, поступило 18 вызовов, 11 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 9 преступлений, в том числе незаконное обращение с наркотическими средствами;

- рок клуб «Жесть» – ул. Розыбакиева 234, 16 вызовов, 7 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 3 преступления;

по Медеускому району - 4:

- ночной клуб «Синий Фантомас», ул. Зенкова 13, поступило 24 вызовов, из них 9 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 4 преступления;

- ночной клуб «ВНВ», ул. Курмангазы 25, поступило 32 вызовов, 9 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 5 преступлений;

- ресторан, караоке-бар «Манана», пр. Достык 535, 28 вызовов, 4 - драки и нарушение общественного порядка, совершено 3 преступления;

- ночной клуб «Территория соединенных баров», ул. Зенкова 24, поступил 31 вызов, из них 15 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 8 преступлений;

по Турксибскому району - 3:

- кафе «Габали», ул. Акан-Серы 63, поступило 27 вызовов, 11 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 4 преступления;

- кафе «Шалахо», ул. Акан Серы 65, 31 вызов, 15 связаны с драками и нарушением общественного порядка, совершено 5 преступлений;

- кафе «7 жол», ул. Осипенко 5, поступило 25 вызовов, из них 9 - драки и нарушение общественного порядка, совершено 17 преступлений.