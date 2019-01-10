РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии проверяют религиозные организации

CA-NEWS (MNG) - Все монастыри, церкви и религиозные организации, которые в настоящее время действуют в Улан-Баторе, находятся под проверкой национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Монголии, передает news.mn.

Проверки проходят с целью предупреждения и выявления рисков угрозы здоровью в местах, где наибольшее скопление людей.

Согласно национальной статистике, в Улан-Баторе есть более 370 монастырей, церквей и других религиозных организаций.

Проверка началась 4 января и продлится до 25 января.

print
  • В Узбекистане наблюдаются очереди и давки при получении загранпаспортов
  • В Монголии разрабатывают законопроект об экологических платежах
  • В Монголии арестован бывший генпрокурор страны
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×