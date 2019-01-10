В Монголии проверяют религиозные организации
CA-NEWS (MNG) - Все монастыри, церкви и религиозные организации, которые в настоящее время действуют в Улан-Баторе, находятся под проверкой национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Монголии, передает news.mn.
Проверки проходят с целью предупреждения и выявления рисков угрозы здоровью в местах, где наибольшее скопление людей.
Согласно национальной статистике, в Улан-Баторе есть более 370 монастырей, церквей и других религиозных организаций.
Проверка началась 4 января и продлится до 25 января.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком