В Монголии проверяют религиозные организации

CA-NEWS (MNG) - Все монастыри, церкви и религиозные организации, которые в настоящее время действуют в Улан-Баторе, находятся под проверкой национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Монголии, передает news.mn.

Проверки проходят с целью предупреждения и выявления рисков угрозы здоровью в местах, где наибольшее скопление людей.

Согласно национальной статистике, в Улан-Баторе есть более 370 монастырей, церквей и других религиозных организаций.

Проверка началась 4 января и продлится до 25 января.