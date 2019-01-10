В Туркменистане заработали тепличный комплекс и завод по производству пластиковых труб

- Туркменистан, общество
- 14:48, 10 января 2019
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CA-NEWS (TM) - В Марыйском велаяте введен в эксплуатацию тепличный комплекс по выращиванию овощных культур.
По данным издания «Туркменистан сегодня», объект занимает площадь 8 гектаров и рассчитан на поставку потребителям 500 тонн продукции ежегодно. В теплице автоматизированы системы поддержания температурного и светового режима, уровня влажности и насыщения почвы питательными веществами.
Особенностью комплекса является то, что на его территории расположена пасека, пчелы будут использоваться для опыления сельскохозяйственных культур.
Вместе с тем, в городе Байрамали Марыйского велаята состоялась церемония открытия предприятия по производству полиэтиленовых пакетов и полипропиленовых труб. Его технологическая линия рассчитана на выпуск 1,8 тыс. тонн пленки и 257 тонн водопроводных труб диаметром 20-60 мм.
Сырье для предприятия поступает с полимерного завода в поселке Киянлы и с Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.