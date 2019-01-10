В Туркменистане заработали тепличный комплекс и завод по производству пластиковых труб

CA-NEWS (TM) - В Марыйском велаяте введен в эксплуатацию тепличный комплекс по выращиванию овощных культур.

По данным издания «Туркменистан сегодня», объект занимает площадь 8 гектаров и рассчитан на поставку потребителям 500 тонн продукции ежегодно. В теплице автоматизированы системы поддержания температурного и светового режима, уровня влажности и насыщения почвы питательными веществами.

Особенностью комплекса является то, что на его территории расположена пасека, пчелы будут использоваться для опыления сельскохозяйственных культур.

Вместе с тем, в городе Байрамали Марыйского велаята состоялась церемония открытия предприятия по производству полиэтиленовых пакетов и полипропиленовых труб. Его технологическая линия рассчитана на выпуск 1,8 тыс. тонн пленки и 257 тонн водопроводных труб диаметром 20-60 мм.

Сырье для предприятия поступает с полимерного завода в поселке Киянлы и с Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.