В Таджикистане мужчина поджог магазины на местном рынке из-за ревности к своей жене

CA-NEWS (TJ) - Житель Пянджского района задержан сотрудниками милиции по подозрению в поджоге. Мужчина умышленно поджог насколько магазинов на местном центральном рынке, передает Авеста.

Отмечается, что пожар на центральном рынке Пянджского района произошел ночью 2 января текущего года.

Оперативно-следственная группа, прибывшая на место происшествия, установила факт умышленного поджога, и вскоре по подозрению в поджоге был задержан 40-летний житель Пянджа Азимджон Раджабов.

Сам Раджабов утверждает, что поджог он совершил из чувства ревности к своей супруге Санавбар Джобировой, 1985 года рождения, которая работала продавцом в одном из магазинов на территории рынка.

«Ночью 2 января я намочил дома тряпку в масле, а затем пришел на рынок, чтобы поджечь магазин. Первая попытка была неудачная. Я ушел, выпил немного, а затем вернулся и снова поджог магазин. Все это из-за ревности, из-за жизни», - рассказал Азимджон Раджабов.

Площадь пожара составила 180 кв.м. Ущерб, нанесенный владельцам магазинов оценен в 50 тыс. сомони (более $5 тыс.). Всего полностью сгорели 3 магазина.

В отношении Азимджона Джобирова возбуждено уголовное дело по ст. 255 УК РТ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).