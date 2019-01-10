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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте разрешили брать на работу без прописки

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в Трудовой кодекс и Кодекс об административной ответственности внесены поправки, по которым работодатель больше не несет ответственности за прием на работу лица, не имеющего прописки. О этом сообщает портал правовой информации Норма.

Утратила силу статья 223-2 КоАО, по которой должностные лица предприятия могли быть оштрафованы на сумму до 15 МРЗП (1 минимальный размер зарплаты равен более $24 - прим.ред.) за прием на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания.

Кроме того, отсутствие временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания больше не является основанием для отказа в приеме на работу. Соответствующие изменения внесены в статью 80 ТК.

Напомним, что ранее, гражданин Узбекистана, не имеющий временной или постоянной прописки (регистрации) в Ташкенте не имел права официально устроиться на работу, как в госучреждения, так и в частные компании и организации, кроме международных.

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