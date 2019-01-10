Статус национальной телерадиокомпании Узбекистана будет пересмотрен

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане проект государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития» представлен на общественное обсуждение, сообщает Kun.uz.



Согласно проекту госпрограммы, Администрации президента и Кабинету Министров поручено подготовить соответствующий проект постановления о реформировании Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

В проекте предусматривается пересмотр статуса Национальной телерадиокомпании Узбекистана, внедрение рыночных механизмов в управление компании и создание в этой сфере здоровой конкурентной среды.