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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Статус национальной телерадиокомпании Узбекистана будет пересмотрен

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане проект государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития» представлен на общественное обсуждение, сообщает Kun.uz.

Согласно проекту госпрограммы, Администрации президента и Кабинету Министров поручено подготовить соответствующий проект постановления о реформировании Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

В проекте предусматривается пересмотр статуса Национальной телерадиокомпании Узбекистана, внедрение рыночных механизмов в управление компании и создание в этой сфере здоровой конкурентной среды.

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