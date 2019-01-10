Статус национальной телерадиокомпании Узбекистана будет пересмотрен
- Узбекистан, общество
- 16:21, 10 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане проект государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития» представлен на общественное обсуждение, сообщает Kun.uz.
Согласно проекту госпрограммы, Администрации президента и Кабинету Министров поручено подготовить соответствующий проект постановления о реформировании Национальной телерадиокомпании Узбекистана.
В проекте предусматривается пересмотр статуса Национальной телерадиокомпании Узбекистана, внедрение рыночных механизмов в управление компании и создание в этой сфере здоровой конкурентной среды.
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