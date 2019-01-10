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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан предоставит Минобороны Таджикистана неуправляемые ракеты

CA-NEWS (TJ) - Казахстан окажет военно-техническую помощь Таджикистану. Предоставит Минобороны Таджикистана боеприпасы, артиллерийские приборы и учебные приспособления, неуправляемые ракеты, передает Азия-Плюс.

Данная помощь оказывается в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в военной области, подписанного в 1999 году.

В проекте документа говорится, что казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества железнодорожным транспортом до столицы Таджикистана за свой счет.

Таджикская сторона обязуется не передавать полученное военное имущество, или право на его использование третьей стороне.

Размер помощи в денежном выражении не приводится.

Правительство Таджикистана поручило внешнеполитическому ведомству республики согласовать с казахской стороной дату и место подписания соответствующего документа.

В перечне передаваемой помощи фигурируют 79 наименований военного имущества. Это, в частности, боеприпасы: патроны различного калибра, выстрелы к гранатометам и осколочно-фугасные мины, общее количество которых составляет около 1,8 млн штук.

Также таджикское оборонное ведомство получит артиллерийские приборы и учебные приспособления. В том числе - 58 комплектов Буссоль ПАБ-2М (специальный вид компаса для измерения углов) и около 200 единиц других приборов и приспособлений.

Кроме того, Минобороны Таджикистана получит авиационные средства поражения: 30 тыс. штук 30 мм патронов к авиационной пушке ПТТ и 5 тыс. штук неуправляемых ракет С-5.

С-5 - советская неуправляемая авиационная ракета, разработанная в НИИ-1 НКБ, совместно с ОКБ-16 НКОП и НИТИ, и предназначенная для уничтожения техники и живой силы противника. На вооружение ВВС СССР поступила в апреле 1955 года. Данными ракетами оснащались различные виды боевых самолётов и вертолётов.

Также будет предоставлено имущество радиационной, химической и биологической защиты, инженерное имущество, имущество тыла, горное снаряжение, медицинское имущество и средства связи.

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