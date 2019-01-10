Водитель КамАЗа из Узбекистана погиб в результате падения большегруза в котлован

CA-NEWS (UZ) - Автомобиль КамАЗ в ночь на 10 января упал в котлован на территории инновационного центра «Сколково» в Москве. Два человека погибли, один из них - водитель - гражданин Узбекистана.



На место выезжали представители экстренных служб и аварийно-спасательный автомобиль. Там же работали медики скорой помощи.

Как написал сайт «МК», грузовик компании «Дорстройсервис» примерно в 00:45 на скорости пробил металлическое ограждение и свалился в котлован, глубина которого составила 20 метров.