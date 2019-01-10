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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Водитель КамАЗа из Узбекистана погиб в результате падения большегруза в котлован

CA-NEWS (UZ) - Автомобиль КамАЗ в ночь на 10 января упал в котлован на территории инновационного центра «Сколково» в Москве. Два человека погибли, один из них - водитель - гражданин Узбекистана.

На место выезжали представители экстренных служб и аварийно-спасательный автомобиль. Там же работали медики скорой помощи.

Как написал сайт «МК», грузовик компании «Дорстройсервис» примерно в 00:45 на скорости пробил металлическое ограждение и свалился в котлован, глубина которого составила 20 метров.

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