В Узбекистане выросли штрафы за оказание интим-услуг - от $70 до $240

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане увеличили штрафы за занятие проституцией. Это предусмотрено законом, подписанным на днях президентом Шавкатом Мирзиёевым «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка».

Согласно закону, в статью 190 Кодекса об административной ответственности внесены соответствующие изменения. Теперь занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от трех до семи минимальных размеров заработной платы, что составит примерно от $70 до $170. Один размер минимальной зарплаты в Узбекистане в настоящее время равен $24,4.

Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от семи до десяти минимальных размеров заработной платы ( $170-$240) или административный арест до пятнадцати суток.

По данным МВД, в 2012 году в республике были оштрафованы 1017 проституток, 2013 – 1072, 2014 – 1389, 2015 - 1593, 2016 – 3063 и в 2017 – 2757, сообщает Kun.uz.