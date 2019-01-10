Демократическая партия Монголии собирает подписи для роспуска парламента

CA-NEWS (MNG) - Кризис в монгольском парламенте продолжается. Монгольская оппозиционная Демократическая партия (ДП) начала собирать подписи для роспуска парламента. Деятельность Великого Государственного Хурала (ВХГ-парламент) Монголии парализована уже больше месяца из-за бойкота почти 40 членов парламента, выступающих против спикера М.Енхболда, сообщает news.mn.

Член парламента Дж.Манхбэт от правящей Монгольской народной партии (МНП) также подписал петицию для роспуска парламента.

Сообщается, что ВГХ еще не назначил депутатов, чтобы заменить министров, которые ушли в отставку в связи с продолжающейся проверкой фонда поддержки малых и средних предприятий (МСП).

Помимо этого в Улан-Баторе по сей день не избрали нового мэра. Напомним, что бывший мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд ушел в отставку с 10 декабря 2018 года.