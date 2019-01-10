Объявлено имя нового президента ДР Конго

CA-NEWS (CA) - В Демократической республике Конго 10 января были объявлены результаты президентских выборов, сообщает Euronews.

Согласно данным Избиркома страны, победу на них одержал лидер оппозиционной партии Феликс Чисикеди.

На это уже отреагировала организация, представляющая католическую общину страны, заявив, что в ходе подсчета голосов совершались многочисленные подлоги и мошенничества, и, таким образом, решение избиркома о победе Чисикеди противоречит тем данным, которые были собраны независимыми наблюдателями.

Согласно уже этим цифрам, победу одержал Мартен Файюлу.

Чтобы оспорить официальные результаты, у проигравших есть 10 дней, они могут направить жалобу в Конституционный суд Демократической республики Конго.