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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане мужчина задушил своего односельчанина женским платком

CA-NEWS (TJ) - Житель сельского джамоата Навруз района Носири Хусрав Хатлонской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в убийстве своего односельчанина, сообщает Авеста.

Вечером 29 декабря 2018 года между подозреваемым и его 20-летним односельчанином произошел конфликт, переросший в драку.

Во время потасовки подозреваемый задушил мужчину с помощью женского платка, а тело выбросил в арык.

По данному факту проводится соответствующее расследование, отмечает издание.

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