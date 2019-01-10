В Таджикистане мужчина задушил своего односельчанина женским платком
- Таджикистан, происшествия
- 16:48, 10 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Житель сельского джамоата Навруз района Носири Хусрав Хатлонской области задержан сотрудниками милиции по подозрению в убийстве своего односельчанина, сообщает Авеста.
Вечером 29 декабря 2018 года между подозреваемым и его 20-летним односельчанином произошел конфликт, переросший в драку.
Во время потасовки подозреваемый задушил мужчину с помощью женского платка, а тело выбросил в арык.
По данному факту проводится соответствующее расследование, отмечает издание.
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