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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двух жителей Монголии задержали за продажу останков динозавра

CA-NEWS (MNG) - В Монголии задержаны два человека, пытавшиеся сбыть ископаемые останки динозавров возрастом 80 млн лет.

Об этом сообщил представитель Национального полицейского агентства Монголии Буянт Баатархуу, передает «Xinhua».

По его словам, полиция задержала злоумышленников, пытавшихся сбыть через Facebook ископаемые останки динозавров.

Задержанные родом из провинции Умнеговь, где ранее было обнаружено большое количество останков рептилий. По факту проводится расследование, сказал Баатархуу.

Согласно монгольскому законодательству, продажа и вывоз из страны археологических находок запрещены.

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