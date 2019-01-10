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  10 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таиланд продлил сроки предоставления бесплатных виз для туристов из Казахстана
Предыстория: Граждане Казахстана и Узбекистана освобождены от платы за визу в Таиланд в туристический сезон

CA-NEWS (KZ) - Правительство Таиланда продлило сроки предоставления бесплатных виз для туристов из 20 стран, в том числе Казахстана.

По данным Министерства иностранных дел РК, заезжать в Таиланд бесплатно на 15 дней казахстанцы смогут до 30 апреля 2019 года.

Также в список стран, граждане которых получили такую возможность, вошли: Андора, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивские Острова, Мальта, Маврикий, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино и Саудовская Аравия.

Отмена визового сбора в размере $60 была введена с 1 декабря 2018 года. Но сначала местные СМИ сообщали, что данное решение будет действовать для посетителей, прибывающих в страну, до 31 января.

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