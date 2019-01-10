В Беларуси вынесен первый смертный приговор в 2019 году

CA-NEWS (CA) - Могилевский областной суд 9 января вынес первый в 2019 году смертный приговор. Житель Бобруйска был приговорен к расстрелу за двойное убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает DW.

Преступление было совершено в квартире матери обвиняемого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник избил молотком, ножом и руками оказавшихся там случайно знакомых девушек. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

По сообщению пресс-службы суда, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

В 2018 году в Беларуси было оглашено 2 смертных приговора и приведены в исполнение 4 ранее вынесенных.

Беларусь - единственное государство из стран-членов СНГ, в котором официально разрешена смертная казнь.

Обычно родственникам приговоренных к высшей мере наказания не сообщают о расстреле и не дают право на последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются семье для погребения, а место их захоронения не сообщается.