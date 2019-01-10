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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На развитие сельского хозяйства, рыболовства и охоты в Таджикистане планируют выделить около $100 млн

CA-NEWS (TJ) - Свыше 915,4 млн сомони ($97 млн) планируется выделить из госбюджета Таджикистана на развитие сельского хозяйства, рыболовства и охоты в текущем году, сообщает Авеста.

По данным министерства финансов Таджикистана, в эту сумму также входит реализация инвестиционных проектов в указанных сферах.

С целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности, за счет реализации государственных инвестиционных проектов из государственного бюджета в период независимости направлено более 12 млрд сомони (более $1 млн).

За последние 10 лет объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, то есть с 7,4 млрд сомони (более $790 тыс.) 2000 года до 21,3 млрд сомони (более $2 млн) в 2018 году.

Между тем, эксперты отмечают, что для развития сферы необходимо придавать большее значение вопросам хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время незначительная доля произведенного хлопка перерабатывается внутри страны, а имеющиеся возможности в направлении создания рабочих мест в текстильной сфере используются не в полной мере.

Согласно статистическим данным, в последние годы внутри страны перерабатывается всего 10-12% хлопко-волокна. В 2018 году экспорт хлопко-волокна по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза.

Сумма экспорта хлопка-волокна в прошлом году составила около $150 млн.

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