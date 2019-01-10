Шавкат Мирзиёев лично ознакомился с процессом регистрации биометрического паспорта

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 10 января Шавкат Мирзиёев посетил 7-е отделение РУВД Юнусабадского района Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент ознакомился с проектом оптимизации организационной структуры с целью сближения органов внутренних дел столицы с населением.

По его словам, планируется прикрепить 86% сотрудников МВД к сотрудничеству с районными властями, прокуратурой, налоговыми инспекциями и другими организациями.

Глава государства сказал, что нижняя система должна быть надежной, чтобы не допустить преступности и не допустить их возникновения.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом регистрации биометрического паспорта. Также, осмотрел кабинет допроса, оснащённый по критериям мирового стандарта, отметила пресс-служба.