В Шымкенте изнасилована 9-летняя девочка
- Казахстан, происшествия
- 17:46, 10 января 2019
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CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте изнасилована 9-летняя девочка.
По данным Департамента полиции города, 5 января в полицию с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный изнасиловал ее дочь. Инцидент произошел в момент, когда девочка возвращалась домой после тренировок.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст.120 (Изнасилование малолетней) Уголовного кодекса Казахстана. В целях задержания преступника ведутся оперативно-розыскные меры.
Местные жители подключились к поискам преступника, однако подозреваемого найти пока не удалось.
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