В Шымкенте изнасилована 9-летняя девочка

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте изнасилована 9-летняя девочка.

По данным Департамента полиции города, 5 января в полицию с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный изнасиловал ее дочь. Инцидент произошел в момент, когда девочка возвращалась домой после тренировок.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст.120 (Изнасилование малолетней) Уголовного кодекса Казахстана. В целях задержания преступника ведутся оперативно-розыскные меры.

Местные жители подключились к поискам преступника, однако подозреваемого найти пока не удалось.