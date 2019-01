Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

CA-NEWS (CA) - Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP. Соответствующий документ опубликован в реестре юридических лиц Великобритании.

Заявление направлено 19 декабря 2018 года и опубликовано 4 января на сайте реестра. При этом Дуров не назвал официальных причин ликвидации компании.

Telegram Messenger LLP зарегистрирована в феврале 2014 года. Согласно сведениям из британского реестра, организацию создали в партнерстве с Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd. (зарегистрированы на Британских Виргинских островах), а также с Telegraph Inc. (зарегистрирована в Белизе).