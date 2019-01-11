Роскомнадзор проверит деятельность Би-би-си на экстремизм

CA-NEWS (CA) - Роскомнадзор проводит контрольные мероприятия в отношении медиаресурсов Би-би-си в России, говорится в сообщении службы, передает “Ъ”. В частности, ведомство уже выявило на сайте русской службы Би-би-си «материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади (лидер террористической организации "Исламское государство"))». Сейчас проводится экспертиза на предмет соответствия этих материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства, сообщает Роскомнадзор.

Кроме того, 9 января 2019 года вещателю телеканала BBC World News в России ООО «Бритиш телевижн» был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Срок предоставления сведений — до 16 января 2019 года, указывает Роскомнадзор. С 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В ответ на заявление Роскомнадзора о проверке опубликованных Би-би-си материалов на соответствие российскому законодательству, корпорация заявила, что работает в соответствии с законами стран, в которых она вещает.

"Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов", - заявил представитель Би-би-си.

Напомним, в декабре Роскомнадзор объявил о проверке русской службы Би-би-си на соответствие выпускаемых материалов российскому законодательству. Решение последовало за обвинениями против российского государственного телеканала RT в предвзятости со стороны британского медиарегулятора Ofcom.