Таджикистан в текущем году планирует привлечь около $445 млн кредитов и грантов

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан планирует привлечь около $445 млн в виде кредитов и грантов у международных финансовых институтов и отдельных стран в текущем году, передает Авеста.

В то же время, республике придется в этом же году потратить свыше 1 млрд 211,6 млн сомони ($128,4 млн) на погашение основного внешнего долга.

В Минфине утверждают, что на текущий год планируется привлечь свыше 4,2 млрд сомони ($449,8 млн) кредитных и грантовых средств у международных финансовых институтов и отдельных стран.

Более 2,5 млрд сомони ($269,3 млн) из указанных средств составят кредитные средства. Размер грантовых средств составит более 1,7 млрд сомони ($180,4 млн).

Эти средства привлекаются для реализации государственных инвестиционных проектов в различных сферах, в том числе, транспорта и коммуникаций, энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, бюджетной поддержки и другое.

К началу октября прошлого года размер внешнего долга страны составлял $2 млрд 727 млн.

Правительство Таджикистана ожидает, что размер внешнего долга республики к концу этого года увеличится на $235 млн. В одобренной правительством программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 годы говорится, что объем внешнего долга страны в 2019 году составит $3 млрд 108 млн.

В течение же ближайших трех лет рост внешнего долга прогнозируется на сумму $714 млн. Так, по ожиданиям правительства, к концу 2020 года внешний долг составит $3 млрд 327 млн, а по итогам 2021 года – $3 млрд 441 млн.