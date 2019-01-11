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  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Агентство CA-News приглашает экспертов, посольства, международные организации и других к сотрудничеству

CA-NEWS (CA) - Центральноазиатская новостная служба CA-News приглашает экспертов, посольства, международные организации, представителей зарубежных государств и других к сотрудничеству.

Присылайте нам на почту canews@asia.com пресс-релизы, статьи, репортажи, комментарии, аналитические материалы и другое для публикации. Так же мы открыты для проведения интервью и изучении докладов и отчётов.

Так же если у вас есть интересные истории, то вы можете связаться с редакцией по почте.

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