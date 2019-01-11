По книге президента Туркменистана пограничники изготавливают лекарства

CA-NEWS (TM) - Во время выездного рабочего совещания на объектах Хозяйственного управления при Министерстве внутренних дел Туркменистана силовики доложили Гурбангулы Бердымухамедову об изготовлении лекарств по книге «Лекарственные растения Туркменистана», передает Хроника Туркменистана.

Начальник Государственной пограничной службы Шадурды Дурдыев доложил главе государства, что из произрастающих в приграничных зонах трав на основе методик, описываемых в президентской книге «Лекарственные растения Туркменистана», изготавливаются медицинские препараты.

Отмечено, что лекарства сделаны на природной основе.

Издание «Лекарственные растения Туркменистана» включает в себя 9 томов. Первый том «фундаментального научного труда» был написан в 2009 году, последний – в 2017 году. В нем описаны целебные свойства 109 представителей туркменской флоры. Книга знакомит читателей с ареалом их произрастания, внешними признаками, условиями вегетации, биологическими особенностями, химическим составом, природными ресурсами видов и способами применения.

По данным официальных СМИ страны, сборник вызывает большой интерес у зарубежных специалистов, «ибо на его страницах можно найти подробное описание целебных свойств растений, методов их использования в научной и народной медицине».