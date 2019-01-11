«Жёлтые жилеты» вывели из строя 60% дорожных камер во Франции

CA-NEWS (CA) - Участники движения «желтые жилеты» во Франции вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанье.

По словам министра, эти акты вандализма ставят под угрозу жизни людей и снижают безопасность дорожного движения, передает Би-би-си.

Многие участники протестов во Франции, продолжающихся уже более двух месяцев, видят в дорожных камерах лишь средство отъема денег, особенно у неимущих слоев населения.

Корреспондент Би-би-си в Париже Хью Шофилд сообщает, что следы этих актов вандализма видны повсюду. Камеры во многих случаях заклеивают клейкой лентой или закрашивают краской.

Всего в стране установлено 3200 таких камер. Более половины из них перестали функционировать. До заявления министра внутренних дел масштабы этой проблемы были неизвестны.

В начале прошлого года власти снизили предельную скорость на автодорогах с 90 до 80 км/час, что вызвало недовольство многих водителей.

Первоначально участники движение "желтые жилеты" протестовали против увеличения акцизов на бензин, однако затем их гнев обратился против других обязательных сборов - в частности, платных автодорог и штрафов за превышение скорости.

Хотя число участников акций протеста снизилось после того, как власти пошли на некоторые небольшие уступки, этот конфликт остается в центре общественного внимания во Франции.

На этой неделе премьер-министр объявил о введении более жестких полицейских мер против участников несанкционированных протестов.

Бывший боксер, который попал в объективы телекамер в тот момент, когда он наносил удары по полицейским, вызвал противоречивые отклики. Некоторые заявили, что он защищал участников протестов от полиции.

8 янврая бывшая министр спорта Шанталь Жуанно, назначенная координатором планируемых дебатов по проблеме протестов, отказалась от этого поста под давлением общественности, возмущенной тем, что ей назначили месячное жалование в размере 14 666 евро.

Это немногим меньше, чем зарплата президента Франции, составляющая 15 140 евро в месяц.