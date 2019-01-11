В Берлине начался суд по делу о краже 100 кг золотой монеты стоимостью почти 4 млн евро

CA-NEWS (CA) - В Берлине перед судом предстали четверо молодых мужчин, обвиняемых в краже в 2017 году огромной золотой монеты из берлинского музея Боде, передает Би-Би-Си.

Монета весом в 100 кг под названием "Большой канадский кленовый лист" была изготовлена из 24-каратного (чистого) золота. Номинал монеты - 1 млн канадских долларов, однако ее реальная стоимость значительно выше - около 3,75 млн евро.

Подозреваемыми по делу проходят два брата и их кузен, которые происходят из семьи ливанских иммигрантов, они обвиняются в связях с организованной преступностью.

При краже монеты из музея были использованы складная лестница, тачка и автомашина. Похищенная монета, вероятно, была распилена на фрагменты, переплавлена и продана.

Это одна из всего пяти таких монет, отчеканенных в Канаде, она была подарена музею анонимным коллекционером.

Прокуроры утверждают, что трое подозреваемых взобрались на проходящую рядом эстакаду железной дороги и по лестнице проникли в здание музея через окно третьего этажа, которое не имело сигнализации.

Затем они разбили стеклянную витрину, в которой размещалась золотая монета. Полагают, что они везли монету на тачке и скейтборде к месту спуска в ждавшую их машину. Музей Боде расположен на Музейном острове на реке Шпрее.

Объявлены имена трех подозреваемых. Это родные братья Ахмед и Вайчи Реммо 20 и 24 лет от роду, и их двоюродный брат Виссам Реммо, которому 21 год.

Четвертый подозреваемый работал охранником в музее и обвиняется в соучастии в краже.

Обвиняемые отпущены под залог. В случае признания их вины, им угрожает тюремное заключение на срок до 10 лет. Приговор ожидается 28 марта.

Монета "Большой кленовый лист"

- Отчеканена королевским монетным двором в Канаде в 2007 году; была признана в то время крупнейшей золотой монетой в мирt/

- Всего было изготовлено пять таких монет Имеет толщину в 3 см, диаметр 53 см, на одной из сторон - портрет королевы Елизаветы II

- На оборотной стороне - изображение кленового листа, символа Канады

= Адвокат обвиняемых заявил в суде, что полиция не представила никаких доказательств того, что именно братья Реммо совершили кражу.

В ночь, когда была похищена монета, камеры системы безопасности зафиксировали трех человек в масках, которые приблизились к музейному зданию.

В июле прошлого года полиция произвела обыски и конфискации в 77 домах, квартирах и садовых сторожках, которые принадлежат семье Реммо. Полиция подозревает, что эта недвижимость была куплена на преступные доходы.

В ходе расследования этого дела неизвестные вскрыли машину, предположительно использованную при ограблении, и облили ее внутри из огнетушителя. Эта попытка скрыть следы преступления оказалась неудачной.