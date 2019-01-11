Жители Туркменистана недовольны введенными ограничениями по переводам денег за рубеж

CA-NEWS (TM) - Жители Туркменистана начали выражать недовольство в связи с введенными ограничениями по переводу денег с помощью Western Union, сообщает Хроника Туркменистана.

Неделю назад в Дашогузском велаяте за каждым этрапом был закреплен отдельный филиал банков, предоставляющих услуги переводов WU. Филиалы работают несогласованно. Например, банк «Сенагат» выдает жетоны на перевод $150 (525 манатов) один раз в 2 месяца, в банке «Туркменбаши» дают жетоны, по которым можно отправлять по $100 в месяц.

7 января на прием к городскому хякиму Дашогуза пришла группа из 10 человек - родителей обучающихся за рубежом студентов. Они хотели выяснить, почему в Дашогузе лимит меньше, чем в других регионах. Заместитель хякима ответил, что ограничение связано с тем, что «регион дает самый малый вклад в экономику страны» и посоветовал «самим решать свои проблемы».

Неделей ранее группа из 12 человек ходила жаловаться в прокуратуру и Министерство национальной безопасности (МНБ). Однако недовольных чуть не закрыли в СИЗО за жалобы. Теперь люди хотят писать письма в вышестоящие органы и собирать подписи.

В Ашхабаде талоны выдают 20-го числа на каждый следующий месяц. В этот день у банков с утра скапливаются очереди. Люди соблюдают порядок и сами составляют список очередности, который затем передают полицейскому у входа. Тот относит его работнику банка.

Затем сотрудник банка выясняет наличие всех необходимых документов (копии паспорта студента, заверенную копию справки из вуза, копию студенческого билета и справку о зарплате или пенсии отправляющего, так как человек не может отправить сумму, превышающую его ежемесячный доход) и выдает талон на определенную дату. В день принимают не более 30-35 человек. Те, кто пришел раньше, получают талоны на начало месяца.

Из «Сенагат банка» можно отправлять по $300 в месяц, из других – только по $200. В связи с этим у филиалов этого банка 20-го числа скапливаются очереди по 100-150 человек. Те, у кого зарплата $200 или меньше, обращаются в другие банки.