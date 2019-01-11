Чешская компания поставляет самолеты для региональной авиакомпании Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Компания АО «БРК-Лизинг» и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приступили к обновлению парка воздушных судов для региональных и санитарно-медицинских авиаперевозок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках реализации проекта «БРК-Лизинг» профинансировал закуп двух самолетов модели L-410 чешского производства для АО «Авиакомпания «Жетысу». Самолеты уже прибыли в аэропорт Талдыкоргана.

По данным МИИР, модель L-410 успешно эксплуатируется на территории более чем 50 государств. Наибольшей популярностью она пользуется на территории стран СНГ.

«БРК-Лизинг» - дочерняя организация АО «Банк развития Казахстана», входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек». Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.

Основными видами деятельности авиакомпании «Жетысу» являются перевозка пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнение авиационных работ гражданскими и воздушными судами; выполнение технического обслуживания воздушных судов; осуществление производственно-хозяйственной деятельности для удовлетворения потребителей в авиационных перевозках. Является 100% государственной компанией и осуществляет рейсы по социально значимым направлениям.

Компания AircraftIndustries, a.s. является крупнейшим производителем пассажирских самолетов в Чехии, насчитывающим около 1000 сотрудников. Завод находится в городе Куновице на юго-востоке республики.