РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Чешская компания поставляет самолеты для региональной авиакомпании Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Компания АО «БРК-Лизинг» и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приступили к обновлению парка воздушных судов для региональных и санитарно-медицинских авиаперевозок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках реализации проекта «БРК-Лизинг» профинансировал закуп двух самолетов модели L-410 чешского производства для АО «Авиакомпания «Жетысу». Самолеты уже прибыли в аэропорт Талдыкоргана.
По данным МИИР, модель L-410 успешно эксплуатируется на территории более чем 50 государств. Наибольшей популярностью она пользуется на территории стран СНГ.

«БРК-Лизинг» - дочерняя организация АО «Банк развития Казахстана», входит в структуру Национального управляющего холдинга «Байтерек». Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.

Основными видами деятельности авиакомпании «Жетысу» являются перевозка пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнение авиационных работ гражданскими и воздушными судами; выполнение технического обслуживания воздушных судов; осуществление производственно-хозяйственной деятельности для удовлетворения потребителей в авиационных перевозках. Является 100% государственной компанией и осуществляет рейсы по социально значимым направлениям.

Компания AircraftIndustries, a.s. является крупнейшим производителем пассажирских самолетов в Чехии, насчитывающим около 1000 сотрудников. Завод находится в городе Куновице на юго-востоке республики.

print
  • В Таджикистане племянника муфтия страны обвиняют в разжигании религиозной розни
  • В Туркестанской области запущен завод по производству соков
  • Япония направила Южной Корее предложение провести переговоры
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×